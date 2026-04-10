Optimistischer Rückblick auf das Weinjahr 2025

An der 53. Generalversammlung des Rebbauvereins Kaisten im Restaurant Oliv nahmen 39 Mitglieder teil. Der agile Verein zählte Ende des vergangenen Jahres 62 Mitglieder: Hobby-Winzer mit eigenen Rebparzellen, Berufswinzer Roland Schraner sowie Weinfreunde.

Trotz zweier Austritte gelang es dem Verein, an der Generalversammlung fünf neue Mitglieder in seinen Reihen zu begrüssen. Entgegen dem Trend, der sich bedauerlicherweise bei zahlreichen Vereinen manifestiert, zählt der Rebbauverein Kaisten damit neu 65 Mitglieder.

Ein anspruchsvolles Jahr 2025

Vereinspräsident Urs Treier liess in seinem farbenfrohen Jahresrückblick Revue passieren und hob in seiner Zusammenfassung einige wichtige Ereignisse und Gegebenheiten hervor. Auch 2025 ging als meteorologisch anspruchsvolles Jahr in die Bücher ein. Der Beginn des Rebzyklus blieb zwar frostfrei, aber die Herausforderungen blieben nicht aus. Mitte Juli waren die Reben in guter Verfassung und zeigten sowohl gesundes Blattwerk als auch schönen Traubenbehang. Winzerinnen und Winzer freuten sich auf eine gute Ernte. Erst folgte aber eine intensive Regenperiode, die dann von zwei Wochen Hitze nahtlos abgelöst wurde. In der für die Traubenreife wichtigen Phase war es zu feucht und die vollreifen Beeren zogen Wasser, was bei gewissen Sorten zu Fäulnis führte. Dennoch fuhren die Vereinsmitglieder trotz witterungsbedingter Herausforderungen letztlich eine gute Ernte ein und es resultierten schöne und harmonische Weine aus heimischer Produktion.

Rebrundgänge

Auch im abgelaufenen Jahr organisierte der Rebbauverein Kaisten über das Jahr verteilt drei Rundgänge in den Weinbergen Äsplen und Bättlerhau. Die eine Begehung fand in Kombination mit dem sehr beliebten Familienhöck im August bei hochsommerlichem Wetter statt. Am Räbhüslifäscht, der zweiten Austragung nach 2021, begrüsste der Verein am ersten Septemberwochenende viele Besucherinnen und Besucher. Das tolle Fest verlief reibungslos und fand bei Besucherinnen und Besuchern sehr guten Anklang. Zum Schluss der Versammlung informierte Präsident Urs Treier, dass der Rebbauverein Kaisten am 12. November einen Winteranlass durchführen werde. Das Thema des Abends wird der Vorstand noch im ersten Halbjahr festlegen und kommunizieren. Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung sassen die bisherigen und neuen Mitglieder bei einem feinen Abendessen und lokalen Weinen noch länger zusammen. (mgt)