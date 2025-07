Olsberger Gemeinderat erlässt ein Feuerverbot

Der Gemeinderat Olsberg erlässt ein Feuerverbot. Das Verbot gilt auch für bestehende, eingerichtete Feuerstellen, auch bei Waldhütten sowie an Picknick- und Spielplätzen in Wäldern und an Waldrändern. «Beim Umgang mit Raucherwaren und Zündhölzern ist ...

Der Gemeinderat Olsberg erlässt ein Feuerverbot. Das Verbot gilt auch für bestehende, eingerichtete Feuerstellen, auch bei Waldhütten sowie an Picknick- und Spielplätzen in Wäldern und an Waldrändern. «Beim Umgang mit Raucherwaren und Zündhölzern ist äusserste Vorsicht geboten. Es dürfen keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer in Wäldern oder Waldrändern weggeworfen werden», hält der Gemeinderat fest Das Verbot bleibt bis auf weiteres in Kraft. (mgt/nfz)