Olsberger bewilligen zwei Millionen für Kauf einer Liegenschaft

Die Gemeindeversammlung von Olsberg hat am Donnerstag mit 48 Ja zu 31 Nein-Stimmen den Gemeinderat beauftragt, die Liegenschaft am Rai 16 oberhalb des Gemeindehauses und der Schule für 2,07 Millionen Franken zu kaufen. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung nahmen 80 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger teil, so viele wie noch nie zuvor.

Das vorhandene Gebäude soll kurzfristig für die Tagesstruktur der Schule genutzt werden. Langfristig soll der Kauf der Gemeinde Optionen sichern, da es laut Gemeinderat im Dorf zukünftig kaum noch Land zu erwerben geben wird. Die anderthalbstündige Diskussion in der Gemeindeversammlung wurde zeitweise emotional geführt; eine Handvoll Einwohner stellte dem Gemeinderat mit fast misstrauischer Akribie Detailfragen zu Nutzung und Finanzierung. Erstmals wurde eine Abstimmung an einer Olsberger Gemeindeversammlung geheim durchgeführt. (bob)