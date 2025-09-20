Olsberg: Drei Bisherige und zwei Neue gewählt

An der Olsberger Versammlungswahl vom Samstag nahmen 48 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger teil. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 19 %. Als Gemeinderat gewählt wurden Michael Marugg (bisher) mit 47 Stimmen, Dieter Lambertus (neu) mit 43 Stimmen, Karl Bürgi (bisher) mit 42 Stimmen, Walter Eitner (bisher) mit 41 Stimmen und Simon Mühlegg (neu) mit 40 Stimmen. Als Gemeindeamman bestätigt wurde Karl Bürgi, Vizeamman wird neu Walter Eitner.