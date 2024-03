Gewerbe GMS: Oliver Kalt ist neuer Präsident

Der Hottwiler Oliver Kalt löst Roger Hauri an der Spitze des Gewerbe Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch (GMS) ab. Raphael Jehle übernimmt als Delegierter das Ressort «Schule trifft Wirtschaft».

Bernadette Zaniolo

Die 35. Generalversammlung des Gewerbe Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch (GMS) im Pfarreizentrum in Mettau war gut besucht. Einen besonderen Willkommensgruss richtete Präsident Roger Hauri an die Ehren- und Freimitglieder sowie an die Vertreter vom Gewerbe Regio Laufenburg und an Urs Widmer, Geschäftsleiter des Kantonalverbandes (AGV). Einmal mehr lobte Widmer den regionalen Gewerbeverein für sein Engagement, insbesondere für die Berufsbildungstage «Schule trifft Wirtschaft». Es sei «mustergültig», so Widmer. Sorgen bereiten auf nationaler Ebene, dass die Verfahren im Zusammenhang mit Einsprachen zu lange dauern. «Aus dem Rechtsstaat wurde ein Rechtsmittelstaat», hielt Widmer fest. Aus gewerblichen Kreisen höre er immer wieder, dass die Auftragsbücher voll seien, aber die Ausführung durch Verfahren blockiert würden. Widmer unterstrich auch, dass die Künstliche Intelligenz, kurz KI, in Zukunft eine massgebende Rolle einnehmen werde, dies mit Vor- und Nachteilen. «Wem klatsche ich jetzt Beifall», habe er sich kürzlich diesbezüglich an einem «ABBA»-Konzert in London gefragt.

Einlage in den Expo-Duo-Fonds

Doch darüber musste man sich an der 35. Generalversammlung des GMS keine Gedanken machen. Es war alles real. Von der schönen Dekoration, übers Essen bis hin zu den behandelten Geschäften und den Akteuren. So präsentierte Vorstandsmitglied Raphael Stolz die Rechnung, welche mit einem Verlust von 5294 Franken abschloss. Die Mehrausgaben sind insbesondere den Vereinsveranstaltungen geschuldet. So stiess die Neuausrichtung des «Sommerplauschs» mit Verabschiedung der Lehrlinge auf grosses Echo und entsprechende Mehrkosten. Das Budget 2024 sieht gleich Mehrausgaben von 13 250 Franken vor; 10 000 Franken sind als Einlage für die Ausrichtung der Expo Duo 2025 vorgesehen. Mit dem Forstbetrieb Jura-Rhein – vertreten durch Geschäftsführer Roman Gisin – konnte ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen werden. Demgegenüber stehen für einmal mehr Austritte, sprich sechs. Tagespräsident und Ehrenmitglied Roger Hegi betonte beim Traktandum Wahlen, dass dem jungen dynamischen Vorstand durch die Rücktritte von Roland Mühlberg und Roger Hauri zwei Mitglieder fehlen. Zur Wiederwahl stellten sich Frank Leber, Oliver Kalt, Raphael Stolz und Cyrill Schlecht. Als neuer Präsident wurde mit Bravour Oliver Kalt gewählt. Er hatte die letzten zwei Jahre das Ressort «Schule trifft Wirtschaft» betreut. Quasi als Delegierter des Vereins übernimmt dies Nicht- Vorstands-Mitglied Raphael Jehle. Mit den Worten, «ich habe studiert, aber ich bin ein grosser Verfechter der Lehre», verdeutlichte Jehle, dass der Berufsnachwuchs für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Oliver Kalt freute sich, dass an der Berufsschau Mitte März in Etzgen 65 Berufe, darunter auch einige neue, vorgestellt werden konnten und dies ein Erfolg gewesen sei (die NFZ berichtete).

Für seine Verdienste für das Gewerbe GMS wurde der scheidende Präsident Roger Hauri mit Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Vorstandskollege Frank Leber bezeichnete Hauri als «Senkrechtstarter». Roger Hauri trat 2016 dem Gewerbeverein bei und liess sich gleich zum OK-Präsidenten der Expo Duo 2018 in Mettau wählen. An der GV 2018 wurde er dann auch zum Vereinspräsidenten gewählt. Seine Frau, Sandra Hauri, ist Vizepräsidentin der Expo Duo 2025, des Gewerbes Regio Laufenburg und des GMS, in Etzgen. Sie stellte kurz das OK sowie das Ausstellungs- und Festgelände vor und betonte die gute Erreichbarkeit mit dem ÖV, was dem OK sehr wichtig sei. Sie freut sich auch, dass es an dieser Expo auch einen Flohmarkt geben wird. Sandra Hauri hofft, dass viele Mitglieder an der Gewerbeschau mitmachen und lud zum Infoanlass, welcher auch für weitere Interessierte offen ist, ein. Dieser findet am 16. Mai, 19.30 Uhr, im Mehrzweckraum der Turnhalle Sulz statt.