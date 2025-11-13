Oliver Jucker – für Kaiseraugst die beste Wahl

Als langjähriger Einwohner von Kaiseraugst ist mir wichtig, dass wir einen Gemeindepräsidenten wählen, der nicht nur schöne Worte macht, sondern für uns alle wirklich etwas leistet. Genau deshalb wähle ich am 30. November Oliver Jucker.

Als langjähriger Einwohner von Kaiseraugst ist mir wichtig, dass wir einen Gemeindepräsidenten wählen, der nicht nur schöne Worte macht, sondern für uns alle wirklich etwas leistet. Genau deshalb wähle ich am 30. November Oliver Jucker.

Oliver Jucker hat sich über Jahre immer wieder für unsere Gesellschaft und für Zusammenhalt eingesetzt, aber auch sehr für unsere Sicherheit – als langjähriger Vizekommandant der Feuerwehr Kaiseraugst war er da, wenn Menschen in Not waren und Hilfe brauchten – aktiv und nicht nur mit Worten. Es folgte darauf auch ein Engagement im regionalen Krisenstab, was aufzeigt, dass hier jemand agiert, der weiss, wie man in turbulenten Zeiten «Ruhe» hineinbringt.

Wenn irgendwo in unserer Gemeinde Hilfe gebraucht wurde, war er da. Ohne Kameras, ohne Schlagzeilen – sondern mit Tatkraft und Herz. Wer ihn kennt, weiss: Er geht die Extrameile, packt an, auch wenn es unbequem wird. Oliver Jucker lebt nicht nur vom Reden, er handelt und übernimmt Verantwortung, wenn es wirklich zählt. Für unsere Sicherheit, für unsere Gemeinschaft, für Kaiseraugst. Gerade in einer Zeit, in der viele nach Stabilität, Verlässlichkeit und Nähe suchen, ist er genau der Richtige: Verwurzelt hier, bodenständig, gradlinig, mit Herz für unsere Gemeinde.

Am 30. November zählt jede Stimme. Ich bin überzeugt: Oliver Jucker ist für mich die richtige Wahl für Kaiseraugst!

PASCAL HEGGLIN, KAISERAUGST