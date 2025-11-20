Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Oliver Jucker – ein überzeugender Präsident

  20.11.2025 Leserbriefe

Mit Oliver Jucker würde in Kaiseraugst die «Politik des Gehörtwerdens» ihren Stellenwert erhalten. Denn er steht für mehr «Teilhabe» der Bevölkerung an der Kaiseraugster Politik ein. Ein frischer Wind soll in Kaiseraugst Einzug halten. Frische Luft ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote