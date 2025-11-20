Oliver Jucker – ein überzeugender Präsident

Mit Oliver Jucker würde in Kaiseraugst die «Politik des Gehörtwerdens» ihren Stellenwert erhalten. Denn er steht für mehr «Teilhabe» der Bevölkerung an der Kaiseraugster Politik ein. Ein frischer Wind soll in Kaiseraugst Einzug halten. Frische Luft ...

Mit Oliver Jucker würde in Kaiseraugst die «Politik des Gehörtwerdens» ihren Stellenwert erhalten. Denn er steht für mehr «Teilhabe» der Bevölkerung an der Kaiseraugster Politik ein. Ein frischer Wind soll in Kaiseraugst Einzug halten. Frische Luft heisst nicht etwa Machtstreben, wie es gewisse Kreise behaupten, nein, frische Luft heisst, ein Gremium zu formen, welches gegen aussen als Einheit wahrgenommen wird. Er ist derjenige, welcher das notwendige Fingerspitzengefühl hat, diese Aufgabe zu meistern. Ein weiteres Anliegen ist es, die allgemeinen Abläufe zu prüfen und Reglemente zu vereinfachen. Auch sollen nicht aussenstehende Planer und «Fachleute» uns sagen, was für unser Zusammenleben wichtig und richtig ist, sondern wir, die Bevölkerung aus Kaiseraugst. Oliver Jucker möchte vor allem die Anliegen und Bedürfnisse unserer Bevölkerung besser umsetzen. Bürgernähe ist sein Motto.

MEINRAD SCHMID, ALT-GEMEINDERAT, KAISERAUGST