Oliver Jucker als Präsident

Wenn in vielen Gemeinden händeringend nach Gemeinderäten gesucht wird, haben wir in Kaiseraugst das Glück der Auswahl: zwei Kandidaten mit idealen Voraussetzungen bewerben sich für das Amt des Gemeindepräsidenten resp. Vize-Präsidenten.

Wenn in vielen Gemeinden händeringend nach Gemeinderäten gesucht wird, haben wir in Kaiseraugst das Glück der Auswahl: zwei Kandidaten mit idealen Voraussetzungen bewerben sich für das Amt des Gemeindepräsidenten resp. Vize-Präsidenten.

Schrei der Entrüstung bei der SVP, sind doch beide SP-Parteimitglieder. Mit Aussagen wie «SP Kaiseraugst zielt auf die Macht» und «Das ist ein orchestrierter Machtplan» versucht die SVP uns weisszumachen, dass nur das parteipolitische Gleichgewicht Garantie für das Gemeinwohl bringt. Also Parteipolitik als Wahlkriterium? Nein, nicht für mich. Ich wähle stets die Person, welche nach meiner Meinung die besten Voraussetzungen für ein Amt mitbringt. Und Oliver Jucker bringt alles mit, was es braucht, um das Gemeindepräsidium erfolgreich auszuüben: Mitten im Berufsleben mit langähriger Erfahrung in Projektleitung und Teamführung. Enorm wichtig finde ich auch, dass die rasante Digitalisierung verstanden und gekonnt eingesetzt wird. Ich gehöre zu den «Alten» und merke dass es immer schwieriger wird, Schritt zu halten.

Oliver Jucker kenne ich als guten Zuhörer, loyal, empathisch, hilfsbereit, dynamisch und teamorientiert. Eine Persönlichkeit, die sich auch zukünftig für das Wohl aller in der Gemeinde engagieren wird. Deshalb wähle und empfehle ich Oliver Jucker als Gemeindepräsident.

INGRID LIMBACH, KAISERAUGST