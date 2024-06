Oliver Grossen wird neuer CEO des Gesundheitszentrums Fricktal

Der Verwaltungsrat des Gesundheitszentrums Fricktal hat an seiner Sitzung vom Donnerstag Oliver Grossen zum neuen CEO des GZF gewählt. Oliver Grossen tritt seine Stelle am 1. Februar 2025 an. Er wird Nachfolger von Anneliese Seiler, die sich frühpensioneren lässt. Die Stabsübergabe auf der obersten Führungsspitze erfolgt im April 2025.

"Oliver Grossen ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einem beachtlichen Leistungsausweis im Gesundheitswesen sowie im Industrie- und Dienstleistungssektor", heisst es in einer Medienmitteilung. Seit Herbst 2019 ist Oliver Grossen in verschiedenen Funktionen bei den Universitären Psychiatrischen Diensten (UPD) in Bern tätig. In der UPD war Oliver Grossen von Herbst 2019 bis Ende 2022 als Direktor Dienste und Betriebe tätig. Seit Anfang 2023 hat er als Vorsitzender der Geschäftsleitung die Gesamtverantwortung der UPD inne. Zudem ist er seit März 2020 Co-Leiter des Digital Boards, mit dem Ziel, die von der UPD vorgegebene Digitalisierungsinitiative zu planen, umzusetzen und zu steuern.

Oliver Grossen – wie auch der gesamte Verwaltungsrat – hat im Frühling 2024 beschlossen, die UPD zu verlassen. Die Beweggründe seines Entscheides waren ein unterschiedliches Verständnis zur weiteren Entwicklung der UPD zwischen Eigentümer und ihm. «Oliver Grossen’s breit abgestütztes Fachwissen in General Management – mit Stärken in der Unternehmens- und Personalführung, in Betriebswirtschaft und Finanzen sowie in Strategie, Politik, Technologie und Innovation – gepaart mit seinem weiten Blick für den Gesamtkontext des Gesundheitswesens und unseres Unternehmens haben uns im umfassenden, mehrstufigen Rekrutierungsprozess überzeugt», so Anneliese Seiler, die seit 2007 als CEO an der Spitze des GZF ist und im April 2025 ihre neue Funktion als Präsidentin des Verwaltungsrats übernimmt.

Katharina Hirt, langjährige Präsidentin des Verwaltungsrats, die nach zwei ordentlichen Amtsperioden auf Ende März 2025 vom Präsidium zurücktritt, betont: «Nebst einem hochkarätigen beruflichen Background und Leistungsausweis war uns im Rekrutierungsprozess insbesondere wichtig, dass die oder der neue CEO menschlich überzeugt, sich mit unseren Werten identifiziert, zu unserer offenen Kultur der Zusammenarbeit auf Augenhöhe passt und das GZF auf Erfolgskurs weiterentwickeln möchte. Wir sind zuversichtlich, in Oliver Grossen just diesen Menschen gefunden zu haben!»

Oliver Grossen: «Das GZF mit seiner integrierten Versorgung der kurzen Wege ist im gesamten Fricktal hervorragend positioniert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden und zahlreichen Partner:innen die Zukunft des GZF aktiv mitzugestalten.»