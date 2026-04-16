Ohne Führerausweis unterwegs und gegen Leitplanke geprallt

Mutmasslich unter Drogeneinfluss und ohne Führerausweis prallte ein Automobilist auf der A3 gegen die Leitplanke. Während er unverletzt blieb, entstand am Sportwagen Totalschaden.

In einem Audi RS7 war der 30-Jährige am Donnerstagmittag, 16. April, auf der A3 in Richtung Basel unterwegs. Auf dem Überholstreifen fahrend, geriet er gegen 11.30 Uhr bei Scherz nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Anhänger eines Sattelschleppers. Dadurch kam das Auto ins Schleudern und prallte unmittelbar vor dem Eingang des Habsburgtunnels heftig gegen die Randleitplanke.

Verletzt wurde niemand. Am neuwertigen Sportwagen entstand hingegen Totalschaden. Auch der Anhänger sowie die Leitplanke wurden beschädigt.

Wie die Kantonspolizei Aargau feststellte, war der Unfallverursacher mit Führerausweisentzug belegt. Zudem bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss. Die Kantonspolizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft.

Der Unfall führte auf der A3 in Richtung Basel zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war kurz nach 12.40 Uhr geräumt.