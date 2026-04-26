Oh, wie schön ist Obermumpf

Im Jättetal: Innehalten für einen Moment

An einem Ort, wo selbst wilde Orchideen blühen, scheint auch die Liebe zur Natur nicht weit. Obermumpf hat manche Perle und mit einer Baumkapelle gerade eine neue geschaffen.

Ronny Wittenwiler

Von Lindacher bis Chatzefluh. Michael Siegrist zählt sie alle auf, die Flurnamen; spricht von Magerwiesen und wilden Orchideen, die hier tatsächlich wachsen, gerät ins Schwärmen: «Obermumpf ist umgeben von unglaublichen Habitaten.» Lange noch soll das so bleiben. Dafür setzt sich der Naturschutzverein ein. Siegrist ist Präsident seit rund zwanzig Jahren und im Vorstand eine Ewigkeit. Neben ihm auf dem Bänkchen: Benedikt Gürtler, der Gemeindeammann.

Stille im Jättetal

Ungesehen von jenen, die Obermumpf nur vom Transit oder vom Steuerfuss kennen, umgeben von Waldrand, grünen Wiesen und einem Bächlein, das zeitlos dahinplätschert, ist das Jättetal ein aussergewöhnliches Fleckchen Erde. In Zusammenarbeit mit dem Jurapark Aargau und der Gemeinde hat dort der Naturschutzverein Obermumpf eine sogenannte Baumkapelle mit Sitzbank realisiert, bereits zuvor legte der Verein zwei Weiher an, die vom Bächlein gespeist werden. Ein Paradies für alles, was kreucht und f leucht. «Wir konnten in diesem Gebiet Libellen, Frösche, Kröten, den Molch und den Salamander nachweisen», sagt Siegrist. «Hier finden sie ein natürliches Laichhabitat vor abseits vom Verkehr.»

Der neue gestaltete Platz mit Sitzbank lädt zum Verweilen ein. Oder, wie es nicht übertrieben formuliert ist auf der Einladung zur bevorstehenden Einweihung: «Um die Seele in unserem schönen Dorf baumeln zu lassen.»

Und weil das Jättetal einen Kontrapunkt zum hektischen Alltag setzt, so lässt man hier oben auch der Baumkapelle ihre Zeit. Vier um die Sitzbank angeordnete Hochstammbäume sollen dereinst ihre mächtigen Schatten spenden – an diesem Platz an der Sonne in so vielerlei Hinsicht.

Ein Gemeinschaftswerk

Die Freude über das Projekt teilt Siegrist mit Gemeindeammann Gürtler, der dem Tun des Naturschutzvereins Obermumpf grossen Respekt entgegenbringt. «Diese Arbeit ist absolut wichtig für die Natur und die Biodiversität. Sie prägt das Erscheinungsbild unseres Dorfes. Eine gute Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein ist wichtig und sinnvoll, genauso mit dem Jurapark Aargau.»

Das Land, auf dem die Baumkapelle und die Naturschutzmassnahmen entstanden sind, stellt die Gemeinde zur Verfügung, Jurapark Aargau unterstützt das Projekt mit Beiträgen, um auch die langfristige Hege und Pf lege sicherzustellen. Und Michael Siegrist? Er sitzt auf dem neuen Bänkchen, lässt den Blick schweifen: «Dieses Dorf ist wie ein Biotop. Es ist unglaublich, was wir hier haben. All das zu erhalten, liegt mir am Herzen.» Oh, wie schön ist Obermumpf – klingt es aus dem Jättetal.

Baumkapellen – ein Landschafts-Projekt des Jurapark Aargau

Eine Jurapark-Baumkapelle besteht aus vier Bäumen, die in einem Quadrat angeordnet sind. Ergänzt mit einer Sitzbank, ergeben die zusammenwachsenden Kronen einen Rastplatz, der «Ihren Aufenthalt noch angenehmer macht, während Sie die Aussicht in die Tafel- und Kettenjuralandschaft geniessen», so Jurapark Aargau. (mgt/rw)

Einweihung am Sonntag, 3. Mai

Der Gemeinderat lädt die Dorfbevölkerung zur feierlichen Einweihung ein. Der Tag beginnt um 7.30 Uhr (Treffpunkt Milchhüsli) mit einer vogelkundlichen Exkursion. Diese endet um 10 Uhr bei der Baumkapelle im Jättetal, wo dann die offizielle Einweihung stattfindet. Im Anschluss Wurst vom Grill und gemütliches Beisammensein.