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Offene Diskussion statt alter Denkmuster

  29.05.2026 Leserbriefe

Zum Thema Selbstdispensation der Hausärzte.
Mit Interesse verfolge ich die Diskussion rund um die Selbstdispensation der Ärzte. Was mich dabei zunehmend beschäftigt: Viele Argumente scheinen bereits festzustehen, noch bevor überhaupt eine ...

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