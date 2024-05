Oeschgen: Mit 70 km/h durch die 30er-Zone

Die Polizei Oberes Fricktal führte Mitte Mai in Oeschgen, an der Hinterdorfstrasse, während rund einer Woche eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Zeitraum wurden 4717 Fahrzeuge gemessen, von welchen 235 die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht eingehalten hatten. Dies entspricht einem Anteil von 5 Prozent.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 70 km/h, was nach Abzug der Toleranz einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 35 km/h entspricht. Dieser Fahrzeuglenker wird, wie auch weitere drei Fahrzeuglenker, welche mehr als 15 km/h zu schnell fuhren, an die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg angezeigt. Zudem müssen sie mit einem Führerausweisentzugsver fahren rechnen. (mgt)