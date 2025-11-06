Obermumpf tritt Pastoralraum bei

Michael Lepke als Gemeindeleiter bestätigt

An der römisch-katholischen Kirchgemeindeversammlung vom 30. Oktober in der Unterkirche Obermumpf haben die 23 anwesenden Mitglieder einstimmig den Beitritt zum neu gegründeten Pastoralraum Mittleres Fricktal beschlossen. Dieser umfasst künftig die Gemeinden Wallbach, Mumpf, Schupfart, Eiken, Münchwilen und Stein, die ihre Zustimmung noch erteilen müssen.

Ebenso wurde Michael Lepke offiziell und ohne Gegenstimme als neuer Gemeindeleiter gewählt. Michael Lepke hat die Leitung bereits seit Frühling 2025 übernommen.

Ergänzungswahl Kirchenpflege

Darüber hinaus erfolgte eine Ergänzungswahl in die Kirchenpf lege: Michael von Wyl wurde einstimmig als neues Mitglied in das Gremium gewählt. Die Präsidentin Susi Widmer bedankte sich zum Abschluss bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und lud alle zu einem kleinen Umtrunk ein. (mgt)