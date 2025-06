Obermumpf: Schulanlage Neumatt kann saniert werden

Am Freitagabend fand in der Turnhalle Neumatt in Obermumpf die ordentliche Einwohnergemeindeversammlung statt. Alle Geschäfte wurden deutlich angenommen, darunter der Verpflichtungskredit über drei Millionen Franken für die Sanierung der Schulanlage Neumatt.

Gemeindeammann Benedikt Gürtler konnte 64 Stimmberechtigte begrüssen – von insgesamt 732 Personen mit Stimmrecht. Die Versammlung begann um 19.30 Uhr und konnte nach speditiver Behandlung der traktandierten Geschäfte um 21.05 Uhr geschlossen werden. Auf der Traktandenliste standen sieben Geschäfte. Sämtliche Vorlagen wurden mit klarer Mehrheit genehmigt.

Beim fünften Traktandum ging es um die geplante Innensanierung der Schulanlage Neumatt. Nach einer kurzen Projektvorstellung und der Beantwortung einiger Fragen aus dem Plenum wurde dem Verpflichtungskredit in der Höhe von 3 Millionen Franken einstimmig zugestimmt.

Zuvor waren die Traktanden 1 bis 4 – das Protokoll der letzten Versammlung vom 29. November 2024, der Rechenschaftsbericht des Gemeinderates für das Jahr 2024, die Jahresrechnung 2024 sowie die Kreditabrechnung über den Ersatz der EDV-Anlage der Gemeindeverwaltung – ohne Wortmeldungen und mit grosser Mehrheit angenommen worden. Auch die Festlegung der Gemeinderatsbesoldung für die Amtsperiode 2026–2029 wurde ohne Einwände genehmigt.

Unter dem Traktandum "Verschiedenes und Umfrage" informierte der Gemeinderat über eine Reihe aktueller und künftiger Projekte. Dazu gehörten unter anderem die Tagesstrukturen an der Primarschule, die geplante Erneuerung des Spielplatzes beim Schulhaus, die laufende Revision der Bau- und Nutzungsplanung sowie die Sanierungen der Bachbrücke zwischen Obermumpf und Schupfart und der Hauptstrasse. Weiter berichtete der Gemeinderat über die Erneuerung des Konzessionsvertrags mit der AEW Energie AG, die Überarbeitung des Strassenreglements sowie den geplanten Neubau des Feuerwehrmagazins Leueren. Auch zur Zukunft des Dorfladens und zu den noch kommenden Gemeindeterminen im Jahr 2025 wurden Informationen gegeben.

Die Versammlung verlief ruhig und ohne grössere Kontroversen. Gemeindeammann Benedikt Gürtler dankte den Anwesenden für ihr Erscheinen sowie das Interesse an der Gemeindepolitik und wünschte allen eine schöne und erholsame Sommerzeit. (mgt)