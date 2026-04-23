Obermumpf feiert 40. Dorfmarkt

Ein «Fest» für das ganze Dorf

Der traditionelle Dorfmarkt in Obermumpf fand am vergangenen Samstag zum 40. Mal statt. Zahlreiche Stände mit regionalen Waren sowie Handarbeiten, ein Kinderflohmarkt und ein vielseitiges kulinarisches Angebot machten den Jubiläumsmarkt zu einem vollen Erfolg.

Lilia Staiger

10 Uhr morgens im Ortskern von Obermumpf am vergangenen Samstag: strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen – besseres Wetter hätten sich die Organisatoren des Obermumpfer Dorfmarkts, Irene Müller, Jonas Hürbin, Ramona Burkart und Martin Schüttel von der Marktkommission, nicht wünschen können, und doch wissen sie, dass auf das Wetter bei den 40 Märkten fast immer Verlass war (fricktal.info berichtete).

Erste Besucher kommen bereits zum Markt, der überschaubar, aber sehr vielseitig ist. Die Standinhaberinnen und -inhaber freuen sich nicht nur darauf, ihre Waren zu verkaufen, sondern auch, mit den Menschen – aus der Dorfgemeinschaft sowie von ausserhalb – in Kontakt zu treten.

Zum 40. Mal mit dabei

Joseph Bachmann und Elisabeth Bachmann-Leuppi aus Obermumpf sind zum 40. Mal beim Dorfmarkt dabei, also von Beginn an. Elisabeth Bachmann webt – trotz ihrer Hörund Sehbehinderung – leidenschaftlich gern und bietet seit vielen Jahren handgefertigte farbenfrohe Arbeiten aus ihrem «Wäbgarte» an, darunter Taschen, Rucksäcke, Schals, Geschenkartikel und vieles mehr. Zudem verkauft das Ehepaar Gemüse aus eigener Ernte, Saucen, Konfitüren und eingemachtes Gemüse.

Marktinitiatorinnen auch vertreten

Lilli Müller war eine der vier Initiatorinnen, die vor 20 Jahren den ersten Obermumpfer Dorfmarkt ins Leben riefen. Sie betreibt einen Bauernhof in Obermumpf und bietet an ihrem Stand Holzofenbrot, diverses Gebäck, Eier sowie Eierlikör an.

Einige Stände weiter ist Zita Burkhart anzutreffen. An ihrem Stand findet man frische Waffeln, Brot und Gebäck sowie diverse Kaffeespezialitäten; hier dürfen die Besucherinnen und Besucher auch an Tischen Platz nehmen. «Heute gibt es mehr Stände als damals vor 20 Jahren; der Markt ist gewachsen, aber die schöne Dorfatmosphäre ist erhalten geblieben», berichtet Zita Burkhart, «man kommt gerne vorbei, und ich denke, dass alle Dorfbewohner den Markt schätzen.»

Flohmarkt und Hüpfburg für Kinder

Gegenüber von den grösseren Ständen befindet sich der Kinderf lohmarkt. Andrin, 13 Jahre alt, ist zum zweiten Mal beim Kinderflohmarkt dabei. Er bietet Lego, Bücher, Plüschtiere sowie Sammelkarten an. Die Teilnahme am Markt macht ihm Spass: «Mir gefällt hier besonders, dass viele Leute vorbeikommen; man kann etwas verkaufen und sich ein wenig Geld dazuverdienen.»

Leandro, 12 Jahre alt, hat zum achten Mal einen Stand am Kinderf lohmarkt. «Das ist hier wie ein Treffen des ganzen Dorfs, man sieht auch seine Freunde, kann mit allen reden und natürlich auch sein Sackgeld aufbessern.» Für Kinder gibt es nicht nur den Flohmarkt, sondern auch eine Hüpfburg, auf der sie sich austoben können; diese wird ständig von Aufsichtspersonen bewacht, damit sich keiner verletzt. Auch ein Kinderschminken findet statt.

Pizza, Torten, Raclette und mehr

Kulinarisch hat der verhältnismässig kleine Markt Grosses zu bieten: Da wäre zum einen die Pizzabeiz mit einem grossen Holzofen und vielen Sitzgelegenheiten; die aufwändige Konstruktion wird jedes Jahr eigens für den Dorfmarkt aufgebaut. Sandro Vezzani, Präsident der Männerriege Obermumpf, ist seit zehn Jahren Mitglied des Vereins: «Eines unserer Mitglieder besitzt den Holzofen, und so entstand damals die Idee, Pizza am Dorfmarkt anzubieten – und sie wurde ein Riesenerfolg. Man hat hier im Dorf ein gutes Zusammenleben unter den Dorfbewohnern, und das spürt man an der guten Stimmung und den vielen Besuchern am Markt.»

Der Frauenturnverein Obermumpf sorgt wie an jedem Dorfmarkt für die süssen Köstlichkeiten: Hier darf man hausgemachte Torten wie die Schwarzwälder Kirschtorte, eine Baileys-Torte, Linzertorte, Erdbeertörtli und vieles mehr geniessen. Erfrischende Getränke gibt es an der Bar, die von der Damenriege Obermumpf betrieben wird.

Neuzuzügerapéro am Dorfmarkt

Um 11 Uhr findet der Neuzuzügerapéro statt, der vom Obermumpfer Musikverein musikalisch begleitet wird. «Der Dorfmarkt bietet für die Neuzuzüger eine gute Gelegenheit, mit den Vereinen im Dorf, die hier an diversen Ständen vertreten sind, in Kontakt zu treten und Leute am neuen Wohnort kennenzulernen», erklärt Gemeindeammann Benedikt Gürtler.

Positive Bilanz

Kurz vor Mittag zieht das Team der Marktkommission eine erste Bilanz. «Es kommen immer mehr Leute, wir haben wieder einmal schönes Wetter – es ist ein rundum gelungener Markt», betont Jonas Hürbin. Ramona Burkart, die die Kinderaktivitäten betreut, ergänzt: «Alles läuft, alle wissen, was zu tun ist. Für die Kinder gibt es gerade Tattoos, und für den Nachmittag ist noch ein Kinderschminken geplant. Wir freuen uns, wenn alle Spass haben.»

Irene Müller fügt noch an: «Wir sind bislang sehr zufrieden. Die Stimmung ist klasse, und ich wünsche mir, dass es so weitergeht.»

Gegen 11.30 Uhr sind die anfangs noch leeren Bänke an den Essensund Getränkeständen sehr gut gefüllt – immer mehr Leute strömen in den Dorf kern von Obermumpf, und es herrscht eine spürbar gute Stimmung. Noch bis 16 Uhr findet der Verkauf an den Marktständen statt, die Essens- und Getränkestände sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Fotos: www.fricktal.info