Oberhof: Innerorts mit 87 km/h gemessen

Am Nachmittag des 13. Mai führte die Polizei Oberes Fricktal in Oberhof an der Benkenstrasse eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden rund 100 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 22 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.



Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 87 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 34 km/h. Der 26-jährige Lenker eines Personenwagens wurde unmittelbar nach der Übertretung durch die Polizei angehalten und an die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg angezeigt. Der Führerausweise wurde ihm an Ort und Stelle zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen. (mgt)