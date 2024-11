Oberhof: Gemeinde steigt beim «Adler» aus

Die Gemeinde Oberhof kann ihren Anteil am Aktienkapital der Gasthof Adler Oberhof AG den Aktionären Reimann und Stephani verkaufen. Nach angeregten Diskussionen stimmte die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend dem Geschäft zu. Der Ersatz der Trefferanzeigen bei der Schiessanlage Weidli sowie die Anschaffung von mobilen Schallschutztunneln können getätigt werden. Ein Rückweisungsantrag wurde abgelehnt. Der entsprechende Kredit wurde gesprochen. Der Steuerfuss in Oberhof bleibt auch für das Jahr 2025 bei 125 %. Das Budget mit einem Aufwandüberschuss von rund 160‘000 Franken wurde genehmigt. Zum Schluss der Versammlung wurde Gemeinderat Markus Liebi verabschiedet und der neue Gemeinderat Jürg Renold vorgestellt. 65 von 422 Stimmberechtigen nahmen an der Einwohnergemeindeversammlung teil. Sämtliche Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum.

Die 20 anwesenden Ortsbürger (von 101) stimmten allen Traktanden zu. Das Budget 2025 sieht einen Aufwandüberschuss in Höhe von CHF 100 vor.