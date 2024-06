Nussbaumen: Tote Personen nach Explosion gefunden

In Nussbaumen kam es am Donnerstagabend zu Explosionen und einem Brand. Mehrere Gebäude wurden evakuiert. Es wurden mehrere Personen verletzt, zwei Personen verstarben. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Donnerstag, 13. Juni, kurz vor 19 Uhr, wurde der Kantonalen Notrufzentrale mehrfach Explosionen an der Schulstrasse in Nussbaumen gemeldet. Umgehend wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgeboten. Es hatte sich zwischenzeitlich ein Brand über mehrere Stockwerke eines Wohnblocks ausgebreitet. Die Löscharbeiten sind noch im Gang.

Sämtliche Personen konnten aus den gefährdeten Gebäuden evakuiert werden. Es wurden elf Personen verletzt. Zwei Personen konnten nur noch tot geborgen werden.

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Explosionen dürften sich in der Tiefgarage ereignet haben. An Gebäuden und der Umgebung entstand erheblicher Sachschaden. Die Anwohnenden konnten noch nicht in die Wohnungen zurückkehren. Es wurden Notschlafstellen eingerichtet.

In der Nacht wurden die Löscharbeiten erfolgreich beendet und die ersten Massnahmen zur Sicherung der Tiefgarage begonnen. Es wurden keine weiteren toten oder verletzten Personen gefunden. In der Garage herrscht grosses Chaos und immenser Sachschaden am Objekt und den abgestellten Fahrzeugen.

Ermittler der Kantonspolizei Aargau sind vor Ort und klären aktuell die Umstände, die zu dem Ereignis führten. Gemäss ersten Erkenntnissen muss von einem Unfall ausgegangen werden, ein Delikt steht aktuell nicht im Raum.

Die Arbeiten vor Ort dauern an. Es gibt immer noch Bereiche, die einsturzgefährdet sind. Es ist absolut wichtig, dass Absperrungen der Feuerwehr und Polizei eingehalten werden. Für Bewohner der evakuierten Liegenschaften und Anwohner wird ab 08.30 Uhr vor Ort eine Anlaufstelle eingerichtet.