Närrischer Weckruf

  30.01.2026 Kaisten
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Punkt 5 Uhr am Donnerstagmorgen setzte sich in Kaisten eine Gruppe Frühaufsteher mit allerlei lärmigen Instrumenten in Bewegung. Mit der Tschättermusik wurde an diesem 1. Faissen die närrische Jahreszeit eröffnet. Am Abend folgte dann der offizielle Start mit der Freilassung des Haldejoggeligeistes. (sh)

 

