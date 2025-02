Noch zeitgemäss?

Frauenbund Hornussen im Wandel der Zeit

Am 5. Februar schrieb der Frauenbund Hornussen an der Vereinsversammlung Geschichte: Der Vorstand, der auf zwei Mitglieder geschrumpft und an der GV mit Petra Märke, die wegen Grippe abwesend war, nur durch Greta Penzenstadler vertreten werden konnte, hat für ein Jahr Verstärkung bekommen.

35 Mitglieder und drei Gäste durfte Erika Fürst, die im letzten Jahr den Vorstand unterstützt hatte, zur Versammlung des Frauenbunds Hornussen willkommen heissen. Nach einem guten Nachtessen begann der geschäftliche Teil ganz traditionell mit den Mutationen, der Wahl der Stimmenzählerinnen und Genehmigung des Protokolls. Ein wichtiges Detail muss hier erwähnt sein: Neben drei Austritten durften an diesem Abend acht neue Mitglieder aufgenommen werden. Dann wurde es spannend: Vorstandsmitglied Greta Penzenstadler liess anstelle eines trockenen Jahresberichts eine Bilderschau über das vergangene Jahr sprechen. Eine schöne Idee, die sehr geschätzt wurde. Zum Traktandum 6 mit «Frauenbund – zeitgemäss im Wandel» zitierte Erika Fürst den Vereinsreformer und Zukunftsdenker Hanu Fehr. Er sagt, dass die Strukturen eines Vereins überdacht und neu aufgegleist werden müssen. Alte Zöpfe gehörten abgeschnitten und eine grosse Frontscheibe mit dem Blick nach vorne sei gefragt. Zum Frauenbund Hornussen: Auch heute finden sich noch junge Frauen, die sich punktuell einbringen und projektbasiert mitarbeiten wollen. Dania Aebi stellte mit einer Präsentation die Ergebnisse ihrer bei einzelnen Mitgliedern durchgeführten Interviews vor.

Sie machte deutlich, warum die Vereinsmitglieder in welcher Untergruppe mitmachen und warum sie diese auf keinen Fall missen möchten. Es kamen zahlreiche begeisterte Statements der Mitglieder zutage. Mit dem Aufruf von Erika Fürst, dass der Frauenbund dringend Frauen zur Mitarbeit und für den Weiterbestand des Vereins brauche, und zwar in folgenden drei Bereichen: Vorstand, Untergruppe Anlässe/Apéros und Projektgruppe für die Überarbeitung der Statuten, ging es in die Dessertpause. Dort hatten alle genug Zeit, über das Gehörte zu diskutieren und Lösungen zu finden. Und tatsächlich, nach der Pause haben sich drei junge Frauen bereit erklärt, ohne sich vorerst wählen zu lassen, für ein Jahr mit Greta Penzenstadler den Vorstand zu bilden.

Ein emotionaler Moment

Auch die neu kreierte Untergruppe Anlässe/Apéro konnte innert kurzer Zeit mit fünf Frauen aufgestellt werden. Die Projektgruppe hat sich ebenfalls für die Überarbeitung der Statuten gefunden. Ein sehr emotionaler Moment für alle und vor allem für jene, die dieser GV vorstanden.

Danach führte Erika Fürst ganz speditiv durch das Jahresprogramm und unter Verschiedenem wurde beschlossen, dass am Elisabethensonntag statt des traditionellen Suppentags ein Risotto-Essen organisiert und durchgeführt wird.

Caroline Küng überbrachte Grüsse vom Aargauischen Katholischen Frauenbund (AKF) und zeigte ihre Freude darüber, dass der Frauenbund Hornussen nach einer so gut vorbereiteten Vereinsversammlung neu gestärkt ins Vereinsjahr starten darf. Es wurde von allen sehr bedauert, dass Petra Märke, die von ihr so toll vorbereitete Versammlung nicht selber leiten und die Früchte ernten durfte. An dieser Stelle wird ihr für den unermüdlichen Einsatz, den sie und ihre Kolleginnen in diesem anspruchsvollen 2024 geleistet haben, gedankt. (mgt)