Noch wäre Zeit, das unsinnige Projekt zu stoppen

Am Samstag verunfallte eine Lenkerin im Kreisel Widmatthof in Zeiningen. Der Erdhügel in der Mitte des Kreisels dämpfte den Aufprall und die Lenkerin kam einigermassen glimpflich davon.

Kollision mit Landstrassen-Kreisel (NFZ vom 9.12.)

Man stelle sich jetzt vor, der Kreisel wäre mit den im Möhlin-Kreisel geplanten Beton-Tetrapoden bestückt gewesen, welche die Schweizer Salinen dort aufstellen wollen. Ich denke, das Unfallbild und die Verletzungen der Lenkerin wären sehr viel verheerender ausgefallen, wenn nicht sogar tödlich. Noch wäre Zeit, sich diesen Unfall als Gedankenüberlegung zu veranschaulichen und das unsinnige Projekt zu stoppen.

BEAT FISCHLER, WALLBACH