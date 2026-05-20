Nino Mahrer wird starker Dritter

So lief es den Fricktalern am Baselstädtischen Nachwuchsschwingertag

Elf Fricktaler Jungschwinger starteten am Samstag im Teilnehmerfeld der 192 jungen Athleten. Knapp die Hälfte durfte sich mit dem Zweig auszeichnen lassen.

Ludwig Dünner

In der Kategorie Jahrgang 2015-2016 konnte sich Nino Mahrer (Hellikon) viermal durchsetzen. Zwei Gänge verlor er. Am Schluss reichte es für Rang drei und den Zweig. Lian Ackermann (Oeschgen) fehlte mit drei gewonnenen Gängen, einem gestellten und einem verloren Gang das «Vierteli» zum Zweig. Loris Reuter (Olsberg) sammelte in der gleichen Kategorie weitere Wettkampferfahrung. Er konnte einen Gang für sich entscheiden und deren zwei stellen. Robin Stocker (Obermumpf) und Elias Benz (Frick) waren in der Kategorie Jahrgang 2013–2014 erfolgreich. Mit vier gewonnenen und zwei verlorenen Gängen und einem Endresultat von 56.50 Punkten konnte sich Robin Stocker auf dem sechsten Schlussrang einreihen und sich am Abend mit dem Zweig auszeichnen lassen. Drei gewonnene, ein gestellter und zwei verlorene Gänge reichten ebenfalls Elias Benz für die Zweigauszeichnung. Ennio von Wyl (Gipf-Oberfrick) zeigte ebenfalls mit drei gewonnenen und drei verlorenen Gängen eine beachtliche Leistung. Am Abend reichte es für ihn knapp nicht für den Zweig.

Jannick Mahrer verpasst Schlussgang knapp

Für Jannick Mahrer (Hellikon) ging es bereits mehr zur Sache, da in der Kategorie mit den Jahrgängen 2011- 2012 schon mehr Kräfte zum Wirken kommen. Mahrer konnte sich dreimal durchsetzen und drei Gänge gingen gestellt aus. Er war durch den Tag immer vorne dabei und verpasste den Einzug in den Schlussgang nur knapp. Am Abend wurde er auf Rang sechs mit dem Zweig ausgezeichnet. Hinter den Zweigrängen klassierten sich in derselben Kategorie Leon Grieshaber (Wittnau) und Luca Metzger (Möhlin). Beide konnten zwei Gänge gewinnen. Grieshaber stellte noch einen und bei den restlichen Gängen mussten sie sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Till Schmid (Gipf-Oberfrick) ist noch nicht so lange im Kurzholz aktiv. So fehlen ihm auch noch die Trainings und Wettkampferfahrung. Trotzdem konnte er zwei Gänge stellen. Bei den Ältesten konnte sich Moritz Truckenmüller (Frick) einen Zweig erkämpfen. Da es nur neun Schwinger waren, gab es nur drei Zweige. Mit drei gewonnenen und drei gestellten Gängen reichte es für den Fricktaler auf Rang 3.

Die Solothurner Jungschwinger waren in Basel am stärksten vertreten. So konnten sie von den 64 Zweigen, die abgegeben wurden, 35 erkämpfen. 15 gingen an die Aargauer Schwinger, 12 an die Baselländer und zwei an die Baselstädter.