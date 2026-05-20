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Nino Mahrer wird starker Dritter

  20.05.2026 Basel, Sport

So lief es den Fricktalern am Baselstädtischen Nachwuchsschwingertag

Elf Fricktaler Jungschwinger starteten am Samstag im Teilnehmerfeld der 192 jungen Athleten. Knapp die Hälfte durfte sich mit dem Zweig auszeichnen lassen.

Ludwig Dünner

In der Kategorie Jahrgang ...

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