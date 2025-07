Am Freitag, 27. und Samstag, 28. Juni, besuchte eine stattliche Delegation der Kaister Schützen, begleitet von einigen Schützenfrauen, das St. Galler Kantonale Schützenfest im Raum Walenstadt. Im Festzentrum angekommen, wurden die Waffen zur Kontrolle vorgelegt, bevor es weiter zum Schiessstand «Rossried» ging, der nur unweit vom Festgelände entfernt liegt. Mit seinen 20 Scheiben war er der grösste Stand an diesem Schützenfest.

Drei Wochen nach dem Jubiläumsfest vom 7. Juni war es eine grosse Freude, wieder einmal unbeschwert die Gemeinschaft zu geniessen. War das Wetter damals kühl und nass, zeigte es sich diesmal von der anderen Seite. Temperaturen bis zu 34 Grad verlangten den Schützen einiges ab. Sich bei dieser Hitze in eine enge Schiessjacke zu zwängen, erfordert Überwindung, doch die gegenseitige Hilfsbereitschaft und Kameradschaft waren wie immer einmalig. So stellten sich bei allen die erhofften Kranzresultate ein, und niemand ging ohne Kranz nach Hause. Am Ende des Tages erreichten die Kaister Schützen einen respektablen Vereinsdurchschnitt von 92.638 Punkten.

Übernachtet wurde im Hotel Buchserhof in Buchs im Rheintal. Am zweiten Tag stand der Besuch des Greifvogelparks in Buchs auf dem Programm. Anschliessend entflohen die Kaister der drückenden Hitze und fuhren auf den Buchserberg, wo auf knapp 1400 m Höhe das Mittagessen mit einer grandiosen Aussicht ins Rheintal genossen wurde. Gegen 14 Uhr ging es die kurvige Strasse wieder hinunter ins Tal und weiter nach Walenstadt, wo im Festzentrum die Lorbeeren warteten. Danach ging es zurück nach Kaisten. «Zwei schöne Tage im Kreise der Schützenfamilie sind schon wieder Vergangenheit, bleiben uns aber als wertvolle Gemeinschaftserfahrung in bester Erinnerung.» (mgt)