Nicolas Senn kommt nach Eiken

Die Trachtengruppe Eiken feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum und hat zu diesem Anlass den Fernsehmoderatoren und Hackbrettspieler Nicolas Senn engagiert. Er wird den Heimatabend vom 24./25. April 2026 mit seiner Musik und Moderation zu bereichern. Ebenfalls wird auch die ...

Die Trachtengruppe Eiken feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum und hat zu diesem Anlass den Fernsehmoderatoren und Hackbrettspieler Nicolas Senn engagiert. Er wird den Heimatabend vom 24./25. April 2026 mit seiner Musik und Moderation zu bereichern. Ebenfalls wird auch die Prix-Walo-Volksmusik-Nachwuchs-Gewinnerin Anja Mettler aus Frick zusammen mit Nicolas Senn auftreten. Die Trachtengruppe Eiken, die Jugendtanzgruppe und die Kindertanzgruppe sind fleissig am Proben. Die Tänze unter dem Motto «e Reis dur d Schwyz» wurden Ende Januar im Tanzweekend, welches alle Tänzerinnen und Tänzer im Flösserhaus in Hottwil verbrachten, gefestigt und ausgefeilt. Am Heimatabend werden die Tänze durch die Husmusig Effige begleitet. Die Trachtengruppe Eiken freut sich auf diesen tollen Anlass und ist überzeugt, viele Interessierte anzusprechen. Weitere Infos und Reservationsmöglichkeiten im Internet. (mgt)

www.trachtengruppe-eiken.ch