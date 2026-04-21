Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Nicolas Senn kommt nach Eiken

  21.04.2026 Eiken
Die Trachtengruppe Eiken. Foto: zVg
Die Trachtengruppe Eiken. Foto: zVg

Die Trachtengruppe Eiken feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum und hat zu diesem Anlass den Fernsehmoderatoren und Hackbrettspieler Nicolas Senn engagiert. Er wird den Heimatabend vom 24./25. April 2026 mit seiner Musik und Moderation zu bereichern. Ebenfalls wird auch die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote