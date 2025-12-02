Nicht nur modisch, sondern modern

Strassenbäume am «Haldenweg» in Rheinfelden, NFZ vom 7. November

Beide Wörter künden Neuigkeiten an, aber die Unterschiede sind dabei gross. Wer modisch vorgeht, trabt mit dem Zeitgeist, und fragt nicht weiter nach Sinn und Zweck. Die Waldwirtschaft ist das zugehörige Beispiel: Wenn Vollernter sich ausbreiten, dann müssen alle einen besitzen, und wenn Holzschnitzel ein gutes Geschäft mit den Wärmeproduzenten sind, dann steigen alle in dieses Geschäft ein. Regierungsrat Attiger kann dabei soviel Gescheiteres vorschlagen wie er will , er redet echolos. Gegen Moden hilft in der Regel kein Kraut. Nun aber hat Rheinfelden auf wirklich moderne Weise in einer Quartierstrasse (Haldenweg) eine Reihe von 26 Strassenbäumen gepflanzt, und diese aus sieben Baumarten zusammengesetzt, die alle den kommenden harten Sommerbedingungen trotzen könnten. Der Stadtgärtner Paul Näf konnte hier sein umfassendes Wissen in der aktuellen Stadtbaumforschung anwenden: Jede der ausgewählten Baumarten hat das Zeug für ein erfolgreiches Überleben unter schwierigen Klimabedingungen. Und dieses Vorgehen macht das «Moderne» aus: Vorwärtsgehen unter Berücksichtigung des vorhandenen Wissens. Und wenn eine der sieben ausgewählten Baumarten ihre Erwartungen nicht erfüllen sollte, so ist diese Bepflanzung auch ein Experiment. Man wäre dann für das weitere Vorgehen klüger geworden. Auch dies gehört zu einem «modernen» Auskundschaften der künftigen Möglichkeiten: Offensein für Unerwartetes, und daraus die nötigen Schlüsse ziehen.

JÜRG KELLER, RHEINFELDEN