Nicht fassbar

Zur Ersatzwahl am Bezirksgericht Laufenburg für den Rest der Amtsperiode 2025/2028

Zuerst gratuliere ich Herrn Schmid zu seinem Leserbrief betreffend Wahl eines Bezirksrichters oder einer Bezirksrichterin. Er analysiert, weshalb für ihn nur eine Wahl von Susanne Gmünder Bamert in Frage kommt. Mir geht es ähnlich. Auch wenn ich auf politischer Ebene oft andere Ansichten als Frau Gmünder habe, weiss ich doch, wofür sie steht, und sie sagt klar, dass Recht mit Augenmass, Sachlichkeit und Verantwortungsbewusstsein angewendet werden muss. Peter Frey kenne ich nun schon seit Jahrzehnten als engagierten, erfolgreichen Unternehmer. Politisch kann ich ihn aber nicht fassen und weiss nicht, für was er steht, und wie wichtig ihm eine ausgewogene, praxisnahe Rechtsprechung ist. Voten an Gemeindeversammlungen und Engagements in Referendumkomitees sagen mir für ein derart wichtiges Amt zu wenig aus und können nicht als Leistungsausweis gelten. Bei einer Parteizugehörigkeit könnte ich jemanden, mindestens in den Grundzügen, besser einschätzen. Deshalb gibt es auch für mich keine rechte Auswahl und ich habe Susanne Gmünder Bamert gewählt.

MARKUS KUNZ, ALT GROSSRAT, FRICK