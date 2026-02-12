Neun neue Mitglieder

In der vergangenen Woche fand im Restaurant Anker die 28. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Mumpf statt.

Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung und erlebten einen gelungenen Abend im Zeichen des aktuellen Vereinsmottos: «Miteinander sind wir stärker – denn Gemeinschaft ist das Herz des Lebens.» Nach der Begrüssung durch die Präsidentin und einem gemeinsamen Abendessen widmete sich die Versammlung den statutarischen Geschäften. Ein wichtiger Programmpunkt war die Wiederwahl des amtierenden Vorstands und der Präsidentin, die von den anwesenden Mitgliedern einstimmig bestätigt wurde. Damit wurde das Vertrauen in die engagierte und kontinuierliche Arbeit des Vorstands klar zum Ausdruck gebracht.

Sämtliche Traktanden der Tagesordnung wurden ohne Einwände genehmigt. Besonders erfreulich war zudem die Aufnahme neuer Mitglieder: Neun Frauen traten der Frauengemeinschaft bei, ausserdem konnten acht neue Schnuppermitglieder willkommen geheissen werden. Im Verlauf des Abends wurde auch der Zweck der Frauengemeinschaft Mumpf hervorgehoben: eine aktive Gemeinschaft sein, die ihren Mitgliedern sowie der gesamten Dorfbevölkerung ein vielseitiges und attraktives Jahresprogramm bietet. Mit ihren Aktivitäten leistet die Frauengemeinschaft einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben im Dorf und fördert den Zusammenhalt über Generationen hinweg.

Zum Abschluss dankte die Präsidentin allen Helferinnen und Anwesenden für ihr Mitwirken und ihre Unterstützung. Die Versammlung klang in gemütlicher Atmosphäre aus. (mgt)