Neulenker verunfallt bei Olsberg

Weil er viel zu schnell fuhr, verlor ein Neulenker am Montagabend bei Olsberg die Kontrolle über seinen Mercedes. Dieser prallte gegen die Böschung und flog durch die Luft. Während am Auto Totalschaden entstand, kam der junge Mann mit leichten Verletzungen davon.

Der 18-Jährige fuhr um 20.30 Uhr von Olsberg in Richtung Giebenach/BL. Auf dieser Ausserortsstrecke verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen und kam rechts von der Strasse ab. Der Mercedes-Benz prallte gegen die Böschung und dürfte danach meterweit durch die Luft geflogen sein. Quer auf der Fahrbahn und total demoliert kam der Wagen schliesslich zum Stillstand. Eine Ambulanz brachte den Verunfallten zur Kontrolle ins Spital. Wie sich zeigte, war der junge Mann aus dem Baselbiet nur leicht verletzt. Bei der Unfallursache geht die Kantonspolizei Aargau von stark übersetzter Geschwindigkeit aus. Sie nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Für die Sachverhaltsaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Kantonspolizei die Strecke bis weit nach Mitternacht sperren. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.