Neulenker knallt mit Auto gegen Strassenlampe

Ein Neulenker verlor in der Nacht auf Montag in Hausen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Strassenlampe. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand hingegen Totalschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich um 23 Uhr ausgangs Hausen. Vom Kreisverkehr «Sonnenland» her fuhr der 20-Jährige auf die Umfahrungsstrasse in Richtung Birrfeld. Dabei kam er in der ersten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Strassenlampe. Eine Ambulanz untersuchte den Verunfallten, konnte aber keine Verletzungen feststellen. Am VW Golf entstand hingegen Totalschaden. Auch der Kandelaber wurde stark beschädigt. Weshalb der Neulenker die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.