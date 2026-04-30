Neues Dienstleistungsgebäude geplant

Es geht vorwärts mit der Neuen Mitte beim Bahnhof in Rheinfelden. Die Firma J. Willers Engineering AG beabsichtigt, an der Bahnhofstrasse 30 respektive Kaiserstrasse 15 ein neues Dienstleistungsgebäude zu bauen. Das Projekt betrifft den Gestaltungsplan C: «Roniger-Park».

Das entsprechende Baugesuch liegt ab dem 4. Mai bis am 2. Juni öffentlich im Stadtbauamt auf. Der viergeschossige Neubau mit einer Höhe von 12,8 Metern auf der Südseite und 16,2 Metern auf der Nordseite wird als Holzbau ausgeführt, die Decken als Brettstapel-Holz-Beton-Verbunddecken und die Fassade als hinterlüftete Holzfassade. Auf dem Flachdach ist eine Solaranlage geplant.

Die bisherigen Gebäude auf der Parzelle – ehemalige Arztpraxis und alte Remise – werden zurückgebaut. Das Bauprofil, das seit gut einer Wochen steht, lässt die Dimension des Gebäudes erahnen. (vzu)