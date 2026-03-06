Immobilien
«Die Schule verfügt noch über ein grosses Potential»

  06.03.2026 Wirtschaft
«Wir fühlen uns in Rheinfelden sehr wohl», erklärt Schulleiter Andrew Wulfers. Fotos: Valentin Zumsteg
«Wir fühlen uns in Rheinfelden sehr wohl», erklärt Schulleiter Andrew Wulfers. Fotos: Valentin Zumsteg

Aktuell zählt die Ipso International School Rheinfelden rund 120 Schülerinnen und Schüler. Der neue Schulleiter Andrew Wulfers will die Schule, die 2014 gegründet worden ist, weiter voranbringen.

Valentin Zumsteg

«Der Standort Rheinfelden ist perfekt ...

