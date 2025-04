Neuer Co-Schulleiter für die Schulen Böztal

Reto Kunz wird ab 1. August die Co-Leitung und somit Nachfolge von Dominique Kamber an den Schulen Böztal übernehmen. Das teilt die Gemeinde Böztal am Dienstag mit. Weiter auch, dass Reto Kunz eine langjährige und vielseitige Erfahrung im Bildungsbereich mitbringt. Nach dem Abschluss an der PH in Zofingen unterrichtete er viele Jahre an der Sekundarschule und Primarschule. Daneben war Reto Kunz in verschiedenen Kommissionen, Arbeits- und Projektgruppengruppen tätig.

Schulleiter auch in Münchwilen

Seit 2015 ist Reto Kunz Schulleiter an der Primarschule in Suhr. Ab Sommer 2025 wird er nebst der Anstellung als Co-Schulleiter an den Schulen Böztal auch Schulleiter an der Primarschule Münchwilen mit einem Pensum von 40 %. «Die beiden Schulen ergänzen sich bezüglich Grösse und Nähe optimal», so der Böztaler Gemeindrat. «Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner offenen Art wird Reto Kunz zusammen mit Brigitt Stettler die Schulen Böztal führen.»

Der Gemeinderat, die Schulleitung, die Schul- und Gemeindeverwaltung Böztal freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Reto Kunz und sind überzeugt, mit seiner Wahl einen guten Nachfolger für Dominique Kamber gefunden zu haben. (mgt)