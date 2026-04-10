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Neuenschwander Zweiter

  10.04.2026 Eiken
Die Wölflinswiler am Osterlauf in Eiken. Foto: zVg
Die Wölflinswiler am Osterlauf in Eiken. Foto: zVg

Osterlauf in Eiken

Am vergangenen Wochenende fand in Eiken der 60. Osterlauf statt. Auch der TV/DTV Wölflinswil war mit einer grossen Delegation am Start und zeigte auf den verschiedenen Distanzen starke Leistungen.

Über 5,85 km (Hasenlauf) überzeugten sowohl die ...

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