Neuenschwander Zweiter

Am vergangenen Wochenende fand in Eiken der 60. Osterlauf statt. Auch der TV/DTV Wölflinswil war mit einer grossen Delegation am Start und zeigte auf den verschiedenen Distanzen starke Leistungen.

Osterlauf in Eiken

Am vergangenen Wochenende fand in Eiken der 60. Osterlauf statt. Auch der TV/DTV Wölflinswil war mit einer grossen Delegation am Start und zeigte auf den verschiedenen Distanzen starke Leistungen.

Über 5,85 km (Hasenlauf) überzeugten sowohl die Männer wie auch die Frauen mit geschlossenen Teamresultaten. Besonders hervorzuheben ist der 9. Rang von Rahel Rickenbach bei den Frauen. Auf der klassischen Osterlauf-Distanz über 10 Meilen sorgte Pascal Neuenschwander für das sportliche Ausrufezeichen aus Wölflinswiler Sicht: Er wurde Zweiter in der Kategorie M20. Insgesamt blickt der TV/DTV Wölflinswil auf einen sehr gelungenen Osterlauf zurück. Die grosse Beteiligung, der starke Teamgeist und die erfreulichen Resultate machten den Anlass zu einem schönen sportlichen Highlight im Frühjahr. (mgt)