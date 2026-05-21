Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Neue Wege im Wassermanagement

  21.05.2026 Herznach-Ueken
Keyline-Expertin Katja Degonda zeigt auf einem Acker des Hübstelhofes, wo kommenden Herbst eine Keyline entstehen wird. Foto: zVg
Keyline-Expertin Katja Degonda zeigt auf einem Acker des Hübstelhofes, wo kommenden Herbst eine Keyline entstehen wird. Foto: zVg

Reallabor Jurapark Aargau

Rund 40 Personen aus Forschung und Praxis trafen sich am vergangenen Montag auf dem Hübstelhof in Herznach und informierten sich über das Realexperiment «Vom Regen zur Ressource Wasser». Fachleute und Gastgeberin Petra Schmid zeigten Forschungserkenntnisse ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote