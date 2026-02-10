Immobilien
Neue Pächter im Clubhaus Wallbach

  10.02.2026 Wallbach

Wer im Clubhaus des FC Wallbach einkehrt, bekommt künftig mehr als nur Fussballstimmung geboten. Seit dem 1. Februar führen Guido und Suzan Rudin das Clubhaus auf dem Buenacher. Beide wohnen in Wallbach – ein Vorteil, findet Vereinspräsident Ivan Brigante: «Das ...

