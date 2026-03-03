«Neue Mitte»: Zwei Einwendungen sind eingegangen

Gegen das erste von mehreren Baugesuchen für die Entwicklung «Neue Mitte» beim Bahnhof Rheinfelden sind zwei Einwendungen eingegangen.

Ronny Wittenwiler

Die «Neue Mitte», dieses Raumentwicklungsprojekt basierend auf den zwei rechtskräftigen Gestaltungsplänen Bahnhofsaal und Roniger-Park, hat vor wenigen Wochen einen wichtigen Schritt vom Reissbrett hin zur Umsetzung erfahren. «2026 wird’s in der Neuen Mitte konkret», hielt Stadtpräsidentin Claudia Rohrer in einer Erklärung entsprechend fest; tags darauf, am 16. Januar und nach Jahren der Planung, reichte die Realstone SA ein Baugesuch für eine Wohnüberbauung mit zusätzlichen Gewerbe- und Dienstleistungsf lächen ein.

Eingaben werden nun geprüft

Mittlerweile ist die Auflagefrist verstrichen. Es seien zwei Einwendungen eingegangen, teilt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ mit. Dieses erste Baugesuch betrifft die Entwicklung im Osten des Bahnhofareals, konkret vorgesehen sind der Neubau von drei Gebäuden mit insgesamt 102 Wohnungen sowie zusätzlich Gewerbe- und Dienstleistungsflächen im Erdgeschoss. Worauf sich die zwei Einwendungen im Detail beziehen, wird nicht kommentiert. «Über Absender und Inhalte dieser Einwendungen können wir derzeit keine Auskunft erteilen», erklärt der Stadtschreiber. Zum weiteren Vorgehen hält er fest: «Das Stadtbauamt führt nun den Schriftenwechsel unter den Parteien und bei Bedarf eine Einwendungsverhandlung durch. Das Baugesuch und die Eingaben werden sorgfältig geprüft, ehe der Gemeinderat über das Baugesuch und über die Einwendungen entscheiden wird.»

Gemäss Medienmitteilung der Stadt Rheinfelden, veröffentlicht kurz bevor dieses erste Baugesuch auf dem Stadtbauamt öffentlich aufgelegen war, würden für die Nutzung der Erdgeschoss-Flächen «erste Interessenten, darunter ein Nahversorger, eine Bäckerei und ein medizinisches Zentrum bereitstehen». Festgehalten wurde in der Mitteilung ebenso, dass nach Erhalt der Baubewilligungen die Bauarbeiten Ende 2026 beginnen sollen und ein Bezug der Wohnungen für Ende 2030 geplant sei.

In mehreren Etappen

Weitere Baugesuche für die Entwicklung «Neue Mitte» sind noch in diesem Jahr geplant, konkret für den Roniger-Park. Auch hier ist der Gestaltungsplan in Rechtskraft erwachsen, mit entsprechenden Baugesuchen für den Park und für ein neues Dienstleistungsgebäude der J. Willers Engineering AG ist noch in diesem Halbjahr zu rechnen. Die Stiftung Roniger möchte im Sommer 2027 einen ersten Teil des Parks für die Bevölkerung öffnen. Die vollständige Fertigstellung von Park und Dienstleistungsgebäude ist bis Ende 2028 vorgesehen.