«Neue Mitte»: Zwei Einwendungen sind eingegangen

  03.03.2026 Wirtschaft
Die Realstone SA möchte beim Bahnhof Rheinfelden 102 Wohnungen sowie Gewerbe- und Dienstleistungsflächen realisieren. Dagegen gibt es zwei Einwendungen. Foto: Valentin Zumsteg
Gegen das erste von mehreren Baugesuchen für die Entwicklung «Neue Mitte» beim Bahnhof Rheinfelden sind zwei Einwendungen eingegangen.

Ronny Wittenwiler

Die «Neue Mitte», dieses Raumentwicklungsprojekt basierend auf den zwei rechtskräftigen ...

