Neue Hausnummern in Ittenthal

  13.01.2026 Leserbriefe

«Nein, wir sind nicht umgezogen». NFZ vom 8.1.2026

Im August wurden wir von der Gemeinde Kaisten orientiert, dass wir ab 1. Januar 2026 neue Hausnummern erhalten werden. Ich habe mir dies notiert und im Dezember damit begonnen, unsere neue ...

