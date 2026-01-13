Neue Hausnummern in Ittenthal

Im August wurden wir von der Gemeinde Kaisten orientiert, dass wir ab 1. Januar 2026 neue Hausnummern erhalten werden. Ich habe mir dies notiert und im Dezember damit begonnen, unsere neue ...

«Nein, wir sind nicht umgezogen». NFZ vom 8.1.2026

Im August wurden wir von der Gemeinde Kaisten orientiert, dass wir ab 1. Januar 2026 neue Hausnummern erhalten werden. Ich habe mir dies notiert und im Dezember damit begonnen, unsere neue Hausnummer allen Freunden, Bekannten, Firmen, Versicherungen etc. mitzuteilen. Auch haben wir die erhaltene Nummer vorschriftsgemäss und rechtzeitig am Haus montiert und den Briefkasten neu beschriftet. Bei vielen Organisationen war die Änderung online via persönlichem Login möglich. Bei einigen aber leider nicht. Da kam jeweils die Meldung, dass diese Adresse nicht existiere. Als Vorschläge kamen dann unsere bisherige Nummer und diejenigen unserer Nachbarn.

Wir dachten, es liege daran, dass es noch Dezember sei, und ich terminierte mir die Sache auf Anfang Januar. Bereits im Dezember druckte die Post auf jedes Couvert, auf welchem noch die bisherige Haus-Nummer im Adressfeld stand, einen Kommentar drauf «Bitte richtige Adresse dem Absender melden». Inzwischen haben wir anfangs Januar und ich versuchte erneut, unsere neue Hausnummer bei denjenigen Organisationen einzugeben, bei welchen es im Dezember nicht möglich war. Unter anderem war dies auch die Swisscom (Bluewin und Migros Mobile). Da es nicht funktionierte, haben wir den Kundendienst kontaktiert. Dieser sagte uns nach langer Wartezeit in der Endlos-Schlaufe, diese Adresse existiere nicht. Wir haben uns masslos geärgert. Der nette Mann am Telefon konnte ja nichts dafür, aber das kann es doch nicht sein!

Da fragt man sich schon, wie die Zusammenarbeit zwischen Post und Swisscom funktioniert. Auch gewisse Versandhäuser lassen die neue Haus- Nummer nicht zu. Der Mann der Hotline meinte nur, wir müssten es halt anfangs Februar nochmals versuchen, es sei ja nicht so wichtig, da die Rechnung ja eh nicht per Briefpost käme, sondern elektronisch. Wie ist das dann, wenn man ein Geschäft hat? Bei Betrieben, welche MWSt-pflichtig sind, ist es ja wichtig, dass die korrekte Adresse auf einer Rechnung steht. Was, wenn es zum Beispiel dort auch nicht funktionieren würde? Oder eben bei einem Notfall (Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr)? Dies ein paar Gedanken. Wir hätten noch längere Zeit sehr gut mit der «alten» Hausnummer leben können.

RENATE MEIER, ITTENTHAL