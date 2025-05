NEUE GESICHTER BEIM VBC ZEININGEN

Der Volleyballclub Zeiningen mit Präsidentin Regine Zeller blickte an seiner GV zurück. Mit Lena Heskamp (links) konnte der Verein eine energievolle und engagierte Spielerin neu gewinnen. Die Damen beendeten mit 18 Punkten die Saison auf dem 4. Platz. Alle Vorstandsmitglieder wurden an der GV wiedergewählt, Céline Spitzli zeichnet neu als Revisorin verantwortlich. Die ehemalige Präsidentin Esther Jeck wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Bea Schreiber und Rebecca Strebel für 20 Jahre Mitgliedschaft. An der GV wurde entschieden, dass der Sommerplausch neu öffentlich wird. Er findet montags während der Sommerferien auf dem roten Platz statt. «Gemeinsam spielen wir Volleyball.» (mgt)