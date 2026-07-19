Neue Bierbrauer ausgebildet

Nach ihrer erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung haben vier neue Bierbrauerinnen und sechs neue Bierbrauer ihre Urkunden vom Schweizer Brauerei-Verband erhalten. Sie haben sich während den letzten drei Jahren erfolgreich zum Lebensmitteltechnologen EFZ Schwerpunkt Bier ausbilden lassen und somit das Brauhandwerk von Grund auf erlernt. Sie werden künftig in Brauereien verschiedenster Grösse ihr erlerntes Wissen mit Erfahrung anreichern und dafür sorgen, dass die jahrtausendealte Tradition und das Wissen des Bierbrauens professionell weiterleben.

Die beruf liche Grundbildung findet an drei Lernorten statt: im Lehrbetrieb (Brauerei), in der Berufsfachschule am Strickhof in Wädenswil, in Grangeneuve für die französischsprachigen oder in Lugano-Trevano für die italienischsprachigen Lernenden. Weil nur rund 10 bis 15 Lernende pro Jahr die Ausbildung zum Lebensmitteltechnologen EFZ Schwerpunkt Bier antreten, hat der Schweizer Brauerei-Verband die Kampagne «Legende werden» gestartet. (mgt/nfz)