Neue Ausstellung im Salmegg

Mit der Ausstellung «Paare» zeigt der Arbeitskreis Kunst ab dem 1. Februar im Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden Werke von sechs Kunstschaffenden, die nicht nur Arbeitsweisen, sondern auch ihr Leben teilen. Die Vernissage findet am Sonntag, 1. Februar, um 11.15 Uhr statt. Die Ausstellung ist freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 15. Februar, bleibt das Haus Salmegg geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Beteiligt sind Gabi Streile und Werner Schmidt aus Offenburg und Berlin, Andrea Mihaljevic und Stefan Hösl aus Freiburg und Lenzkirch sowie Agnes Lörincz und Lorant Szathmary aus Berlin. Die Ausstellung stellt die Frage, ob und wie sich Paarbeziehungen auf künstlerische Prozesse auswirken – jenseits formaler Zusammenarbeit und thematischer Nähe. Die gezeigten Werke spiegeln eine grosse Bandbreite zeitgenössischer Ausdrucksformen wider: Gabi Streile präsentiert starkfarbige Kompositionen, Werner Schmidt abstrakte Malerei. Andrea Mihaljevic und Stefan Hösl arbeiten raumbezogen, während Agnes Lörincz malerische Positionen zeigt und Lorant Szathmary fotografisch arbeitet. Gerade im Nebeneinander der unterschiedlichen Handschriften wird sichtbar, ob sich gegenseitige Beeinf lussungen im kreativen Arbeiten abzeichnen oder bewusste Abgrenzungen entstehen. (mgt)