Neu in der Easy League

Die Mitglieder des VBC Zeiningens trafen sich Anfang Mai für ihre alljährliche Generalversammlung. Nach dem Essen wurde unter anderem die erfolgreiche Saison beschrieben, auch zwei grosse Ehrungen fanden statt.

GV des VBC Zeiningen

Die Mitglieder des VBC Zeiningens trafen sich Anfang Mai für ihre alljährliche Generalversammlung. Nach dem Essen wurde unter anderem die erfolgreiche Saison beschrieben, auch zwei grosse Ehrungen fanden statt.

Im Fokus der GV stand die gelungene Saison. Die Damen erreichten mit zehn Siegen in der Meisterschaft den zweiten Tabellenrang. Dies hat zur Folge, dass das Volleyball-Team in der nächsten Saison in die höhere Liga der Easy League aufsteigen darf.

Doch nicht nur dies war erfreulich, nein der Verein freute sich auch über das hohe Engagement zweier Mitglieder. Die erste Dame, die gefeiert wurde, war Denise Jolliet, die Kassiererin des Vereins. Ihr wurde zum 25. Jubiläum im Verein gratuliert und dazu noch zum 20. Jubiläum im Vorstand. Was für eine tolle Treue. Auch Regine Zeller, die Präsidentin des Vereins, erhielt grossen Dank und eine Ehrung für 10 Jahre als aktives Mitglied des VBC Zeiningen.

Auch wurde über die nächsten Anlässe gesprochen. So zum Beispiel an der Mitwirkung am Zeininger Märt am 26. September. Die Damen werden gemeinsam mit dem Einbeiner-Plausch-Club die «Kaffistube» führen. Ausserdem wird in den Sommerferien wieder wöchentlich der Sommerplausch stattfinden. Doch an der GV wurden auch ernstere Themen besprochen. Darunter waren Änderungen an den Vereinsstatuten und das Thema Vereinsfinanzen. (mgt)