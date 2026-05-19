Neu in der Easy League

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  19.05.2026 Zeiningen, Sport
Wurden geehrt: Denise Jolliet (links) und Regine Zeller. Foto: zVg
Wurden geehrt: Denise Jolliet (links) und Regine Zeller. Foto: zVg

GV des VBC Zeiningen

Die Mitglieder des VBC Zeiningens trafen sich Anfang Mai für ihre alljährliche Generalversammlung. Nach dem Essen wurde unter anderem die erfolgreiche Saison beschrieben, auch zwei grosse Ehrungen fanden statt.

Im Fokus der GV stand die gelungene ...

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