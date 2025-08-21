Neu auch für pensionierte Pferde

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich am vergangenen Sonntag rund hundert Gäste im Kästhal in der Gemeinde Böztal ein, um die Eröffnung der neuen Aussenstation des Reitsport- und Rehazentrums Horsefarm zu ...

Stalleröffnung im Kästal lockt viel Publikum an

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich am vergangenen Sonntag rund hundert Gäste im Kästhal in der Gemeinde Böztal ein, um die Eröffnung der neuen Aussenstation des Reitsport- und Rehazentrums Horsefarm zu feiern. Einige Besucherinnen und Besucher liessen es sich nicht nehmen, gleich hoch zu Ross vom Sonntagsausritt vorbeizuschauen. Die neue Anlage, die nach umfassender Renovation Platz für über 20 Pferde bietet, überzeugte die zahlreichen Interessierten mit grosszügigen Boxen, modernen Einrichtungen und weitläufigen Weiden. Mit einem Augenzwinkern meinten die Gastgeber, dass das Kästhal bald mehr pferdische als menschliche Bewohner haben werde.

Das Reitsport- und Rehazentrum Horsefarm, mit Hauptbetrieb ebenfalls in Effingen, ist seit Jahren weit über die Region hinaus für seine professionelle Pferdepension und seine Spezialisierung auf die Rehabilitation von Pferden bekannt. Mit der neuen Aussenstation wird das Angebot auch für pensionierte Pferde (Altersweide) erweitert und die Kapazität für eine artgerechte Haltung deutlich erhöht.

Die Besucherinnen und Besucher erhielten im Rahmen einer spannenden Führung Einblick in die neuen Stallungen und die Philosophie des Betriebs. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, und ein besonderer Höhepunkt stellte die Segnung der Stallungen und der Pferde dar. Der feierliche Moment verlieh dem Anlass eine emotionale Tiefe, die vielen Gästen in Erinnerung bleiben dürfte.

Mit der Eröffnung der Aussenstation im Kästhal setzt die Horsefarm einen weiteren Meilenstein und unterstreicht ihr Engagement für Pferd und Mensch gleichermassen. (mgt)