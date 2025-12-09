Nein zur Umnutzung der Parzelle für Bach-Revitalisierung

Am Donnerstagabend nahmen 35 der insgesamt 49 stimmberechtigten Olsberger Ortsbürgerinnen und -Ortsbürger an ihrer Gemeindeversammlung teil. Mit 10 Ja zu 23 Nein lehnten sie die beantragte Umnutzung der Ortsbürgerparzelle Nr. 190 im Zusammenhang mit der Revitalisierung des ...

Am Donnerstagabend nahmen 35 der insgesamt 49 stimmberechtigten Olsberger Ortsbürgerinnen und -Ortsbürger an ihrer Gemeindeversammlung teil. Mit 10 Ja zu 23 Nein lehnten sie die beantragte Umnutzung der Ortsbürgerparzelle Nr. 190 im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Violenbachs ab. Das Budget wurde mit 26 Ja zu 9 Nein genehmigt.

Im Anschluss ging es mit der Einwohnergemeinde-Versammlung weiter, an der sich 56 der insgesamt 252 Stimmberechtigten beteiligten. Alle Anträge des Gemeinderates wurden gutgeheissen. So bewilligten sie die Kreditabrechnung für die Revitalisierung des Violenbachs über 66 827 Franken mit 41 Ja zu 8 Nein. Die Festlegung der Entschädigung des Gemeinderats für die Amtsperiode 2026–2029 wurde mit 48 Stimmen gutgeheissen. Das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 92 Prozent wurde ebenso bewilligt.

Frau Vizeammann Elisabeth Schneider (8 Jahre) und Gemeinderätin Denise Lanicca (6 Jahre) wurden ehrenvoll verabschiedet. (mgt)