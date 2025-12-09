Immobilien
Nein zur Umnutzung der Parzelle für Bach-Revitalisierung

  09.12.2025 Olsberg

Am Donnerstagabend nahmen 35 der insgesamt 49 stimmberechtigten Olsberger Ortsbürgerinnen und -Ortsbürger an ihrer Gemeindeversammlung teil. Mit 10 Ja zu 23 Nein lehnten sie die beantragte Umnutzung der Ortsbürgerparzelle Nr. 190 im Zusammenhang mit der Revitalisierung des ...

