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Nein zur 10-Millionen-Initiative

  11.06.2026 Leserbriefe

Ich habe mich intensiv mit dem Text der obigen Initiative auseinandergesetzt. Wir haben auch familienintern pro und contra diskutiert. Die 10-Millionen-Initiative verursacht viel Chaos und bringt keine Lösungen. Ein Nein ist für uns die einzig richtige Antwort. 1836 entdeckte Carl ...

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