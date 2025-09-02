Immobilien
Nein zum Zusatzkredit für die Erschliessungsplanung Raus

  02.09.2025 Leserbriefe

Aufgrund des ergriffenen Referendums wird in Zuzgen über den Zusatzkredit von 38 000 Franken für die Planung der Erschliessung Rausmatt an der Urne abgestimmt.

Die Bauparzellen No. 813, 814 und 1882 sollen von der Kantonsstrasse 494 aus via Rössligass und ...

