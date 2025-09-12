Immobilien
Nein zum Kredit «Pumptrack Schibelacher»

  12.09.2025 Leserbriefe

Zur Referendumsabstimmung in Magden vom 28. September.

Als Mitglied des Referendumskomitees und Anwohner der geplanten Anlage sind wir der Meinung, dass keine Rede sein kann von einem durchdachten Konzept betreffend Lärmschutz, Verkehrssicherheit und ...

