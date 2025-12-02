Nein zu Tempo 30: Niederlage für Gemeinderat Kaisten

Der Souverän hat am Sonntag entschieden. Mit 498 Ja-Stimmen zu 612 Nein-Stimmen wurde die flächendeckende Einführung von Tempo 30 abgelehnt.

An der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2025 wurde der gemeinderätliche Antrag für eine versuchsweise Einführung in drei Quartieren mit Kosten von zirka 40 000 Franken durch einen Änderungsantrag für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 und den damit verbundenen Kosten mit einem Zufallsmehr mit 71 Ja-Stimmen und 67 Nein-Stimmen angenommen. Anschliessend wurde das Referendum mit 288 gültigen Unterschriften ergriffen.

In den Abstimmungsunterlagen hat der Gemeinderat ohne Not die flächendeckende Einführung von Tempo 30 und Kosten von 78 000 Franken zur Annahme empfohlen und dabei wenig politisches Gespür gezeigt. Nicht zuletzt auch aufgrund der finanziell sehr angespannten Lage wäre es ehrlicher gewesen, wenn der Gemeinderat Stimmfreigabe beschlossen hätte.

ADRIAN ACKERMANN, KAISTEN