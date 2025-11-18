Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Nein zu beiden Initiativen!

  18.11.2025 Leserbriefe

Am 30. November stimmen wir über zwei Initiativen ab, die unserem Land mehr schaden als nützen. Zur «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»: Patriotisch verpackt, aber im Kern ein staatlicher Zwangsdienst für alle. Unser Milizsystem lebt von ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote