Nein zu beiden Initiativen!

Am 30. November stimmen wir über zwei Initiativen ab, die unserem Land mehr schaden als nützen. Zur «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»: Patriotisch verpackt, aber im Kern ein staatlicher Zwangsdienst für alle. Unser Milizsystem lebt von ...

Am 30. November stimmen wir über zwei Initiativen ab, die unserem Land mehr schaden als nützen. Zur «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»: Patriotisch verpackt, aber im Kern ein staatlicher Zwangsdienst für alle. Unser Milizsystem lebt von freiwilligem Engagement – nicht von verordneten Pflichtstunden. Mehr Bürokratie stärkt nicht den Zusammenhalt, sie schwächt ihn. Zur «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»: Hier wird versucht, eine Erbschaftssteuer durch die Klimahintertür einzuführen. Das trifft Familien, KMU, aufgebaut haben, was die Schweiz trägt. Eine solche Steuer bremst unsere Wirtschaft – und leistet zur Klimapolitik keinen realen Beitrag. Beide Initiativen setzen ideologische Forderungen über die Vernunft und schaffen neue Probleme, statt Lösungen zu bieten. Darum stimme ich am 30. November zweimal Nein.

DANIELE MEZZI, GROSSRAT DIE MITTE, PRÄSIDENT DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG