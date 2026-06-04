Natur- und Vogelschutzverein Mumpf: Existenzfrage

Mit 16 Teilnehmenden war das Interesse am Natur- und Vogelschutzverein Mumpf so gross wie schon lange nicht mehr. Der bisherige Vorstand bemühte sich um eine transparente Darlegung zur Situation des Vereins, was zu angeregten Diskussionen führte.

Mit 16 Teilnehmenden war das Interesse am Natur- und Vogelschutzverein Mumpf so gross wie schon lange nicht mehr. Der bisherige Vorstand bemühte sich um eine transparente Darlegung zur Situation des Vereins, was zu angeregten Diskussionen führte.

Vom nur noch dreiköpfigen Vorstand führte Jon Taylor durch die Versammlung. Wegen der ernsthaften Erkrankung des bisherigen Präsidenten und seiner damit verbundenen Demission sollte eine Lösung für die Vereinsleitung gefunden werden. In der ausgiebigen Gesprächsrunde ging es um die Existenzfrage des Vereins. Allgemeiner Konsens: Die heutigen Zeiten erfordern mehr denn je Menschen, die sich für die Natur einsetzen. So stellte sich dann auch gleich eine Truppe von vier Personen neu zur Verfügung, besonders bei der Betreuung der Eulenkästen mitzuwirken, aber auch bei der Weiherpflege und anderen praktischen Einsätzen. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Mit Manuela Tavelli konnte ein neues Vorstandsmitglied gewonnen werden, welches sich den strategischen und administrativen Belangen widmen möchte. Sie kann sich auch vorstellen, zusammen mit einer weiteren Person als Co-Präsidentin zu amten. Ein neues Jahresprogramm wird entstehen, sobald sich der neue Vorstand zur ersten Sitzung treffen wird. Ebenso wurde entschieden, die GV neu jeweilen im Frühjahr abzuhalten. So fand die Versammlung mit einer positiven Grundstimmung einen guten Abschluss. (mgt)