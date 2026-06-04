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Natur- und Vogelschutzverein Mumpf: Existenzfrage

  04.06.2026 Mumpf

Mit 16 Teilnehmenden war das Interesse am Natur- und Vogelschutzverein Mumpf so gross wie schon lange nicht mehr. Der bisherige Vorstand bemühte sich um eine transparente Darlegung zur Situation des Vereins, was zu angeregten Diskussionen führte.

Vom nur noch dreiköpfigen Vorstand ...

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